CasaPound per la prima volta alla Camera. Fiano: "Offesa alla Costituzione"

Battere moneta nazionale, nazionalizzazione del sistema bancario italiano e "giapponesizzazione del debito pubblico interno" (cioè debito coperto solo da italiani e non da capitali esteri) sono due delle proposte di Casapound che seguono l'uscita dall'euro. Ieri Simone Di Stefano ha presentato, durante una conferenza stampa a Montecitorio, il programma elettorale delle "tartarughe frecciate". "Nei primi quattordici giorni nazionalizzeremo tutto il sistema bancario - precisa - poi gradatamente si potrà tornare al sistema liberale di banche precedente all'euro" . Ma la presenza di CasaPound, per la prima volta nella storia della Camera, ha fatto scatenare le ira della sinistra.

"Ci siamo candidati" . Di Stefano, segretario nazionale e candidato premier di CasaPound, lo mette subito in chiaro. Soprattutto per chi a sinistra lo attcca solo per aver portato CasaPound a Montecitorio. "Siamo una realtà vera, tangibile, concreta e matura con cui si deve fare i conti e relazionare senza immaginare scorciatoie con cui possono arrivare decreti di scioglimento del nostro movimento politico" . Il primo a gridare allo scandalo, come ricorda il Corriere della Sera, è il segretario di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo. "C'è lo sdoganamento totale dei neofascisti", tuona chiedendo l'ntervento del presidente della Camera Laura Boldrini e del capo dello Stato Sergio Mattarella.