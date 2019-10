Casellati approva le mozioni in Senato di 225 bambini

Roma - Maria Elisabetta Alberti Casellati benedice il futuro dei bambini. La presidente azzurra del Senato ha ieri ricevuto 225 bambini delle classi terza, quarta e quinta delle scuole elementari di tutta Italia, in rappresentanza di 2.500 classi che hanno aderito al primo anno di «Ora di Futuro». Si tratta di un progetto di educazione per i bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non profit. «Ora di Futuro», promosso da Generali Italia, The Human Safety Net con la collaborazione delle tre Onlus «L'Albero della Vita», «Mission Bambini» e «Il Centro per la Salute del Bambino», ha coinvolto già nel primo anno 30.000 bambini in tutta Italia. I quali hanno prodotto circa 800 elaborati creativi per «dire la loro» sul proprio futuro. Si tratta perlopiù di disegni, ma non mancano artefatti tridimensionali come veri e propri plastici che rappresentano la città ideale dei bambini, oggetti tecnici come robot e pale eoliche realizzati con materiali riciclati, giochi a tema, osservazioni e proposte per preservare l'ambiente e migliorare la convivenza civile. Tutti potranno accedere alla visione integrale degli elaborati, pubblicati nel sito www.oradifuturo.it. Particolarmente apprezzata la concretezza dell'approccio: nelle loro opere i bambini rappresentano se stessi impegnati nell'attuare soluzioni, per esempio ripulendo una spiaggia o facendo la raccolta differenziata.

I ragazzini hanno presentato le proprie «mozioni di fiducia» per sensibilizzare il «mondo dei grandi» su alcuni temi specifici come salute e benessere ma anche ambiente ed economia. I bambini hanno chiesto azioni a tutela della famiglia per passare più tempo assieme ai genitori; città più verdi e pulite attraverso una maggiore attenzione alla raccolta differenziata; più contatto con la natura attraverso la possibilità di coltivare degli orti a scuola. Visibilmente soddisfatta la Casellati che ha appoggiato con convinzione il progetto: «Ora di Futuro è un'iniziativa virtuosa e lungimirante - ha detto la presidente del Senato forzista -, a cui ho guardato sin dal primo momento con particolare apprezzamento, per la forte attenzione ad alcune tematiche a cui sono molto legata: i giovani e la famiglia. È evidente che lo sviluppo di un Paese è legato alla formazione umana e culturale dei suoi cittadini, anche di quelli più svantaggiati. Un percorso che inizia sin dai primi anni di vita e che richiama il ruolo centrale della famiglia e degli istituti scolastici». Il motto del progetto? «Educare i bambini di oggi per garantire un futuro migliore agli adulti di domani».