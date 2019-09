Casini avvisa 5s e Pd: "Governo di poltrone è regalo a Salvini"

"Se l'esecutivo è solo frutto di poltrone, di potere, noi faremo vincere a tavolino Matteo Salvini" . Pierferdinando Casini non ha dubbi e avverte così Movimento 5 Stelle e Partito Democratico impegnati nelle trattative per dare il "la" al governo giallorosso.

Il senatore, intervistato dall'Huffington Post, commenta le diatribe tra pentastellati e dem: "Non mi scandalizzano le manfrine intorno ai vicepremier. Credo che alla fine la rinuncia di Dario Franceschini aprirà ugualmente la strada a due vicepremier e non a nessuno" .

Forte di trentasei anni di esperienza in Parlamento, l'ex presidente della Camera avvisa i due partiti: "Devono essere ben chiari i paletti su cui nasce questa maggioranza. Perché se si prefigura il governo più a sinistra della storia della Repubblica italiana non ci saranno sponde né dei centristi né dei moderati. Ci deve essere chiarezza sui contenuti. Capitolo tasse: bisogna andare verso un progressivo abbassamento della tassazione. Naturalmente, compatibilmente agli impegni presi con l'Europa" .