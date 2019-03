Il caso De Vito imbarazza il M5S, il commento dei pentastellati: "Onestà sia stella polare"

Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia e storico esponente del Movimento 5 Stelle, li ha definiti "fatti gravissimi", quelli che riguardano l'arresto di Marcello De Vito. E ha aggiunto: " In questo momento, ancor più di prima, è necessario ribadire la piena e totale fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine. Non si può rimanere in silenzio ". Commentando l'operazione dei carabinieri di questa mattina, Morra ha specificato che " la corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica " e che " bisogna essere intransigenti ".

Lombardi: "Vicenda inquietante"

Sul caso è intervenuta anche Roberta Lombardi, portavoce del M5S al Consiglio Regionale del Lazio e figura a cui De Vito era vicino: " Gravissime le accuse che hanno portato al suo arresto. Ripongo la massima fiducia nel lavoro della magistratura, con l'auspicio che si faccia chiarezza al più presto su questa inquietante vicenda. L'onestà deve essere sempra la nostra stella polare ".

Sibilia: "Essere e apparire onesti"

Anche Carlo Sibilia, oggi sottosegretario al Viminale ed ex membro del direttorio pentastellato, ha parlato di "un episodio tristissimo" e all'AdnKronos ha dichiarato: " Come gruppo politico dobbiamo avere una reazione immediata e dura. Questa è la differenza che ci sarà sempre tra il M5S e le altre forze politiche. Gli altri li coccolano, noi no ". E specifica: " Il dovere di una forza politica seria come la nostra, che ha realizzato l'obiettivo di aumentare le pene ai politici corrotti, è non solo essere ma anche apparire onesti. La reazione a questo episodio non può far altro che farci crescere e migliorare ".

"L'arresto macchia i nostri valori"

Sergio Battelli, deputato del M5S, presidente della Commissione Politiche Ue della Camera e tesoriere del gruppo 5 Stelle a Montecitorio, ha commentato: " Abbiamo piena fiducia nell'operator della magistratura, quindi aspetto che la giustizia faccia il suo corso. Per noi del M5S, il contrasto alla corruzione è sempre stato il perno di gran parte delle nosrte battaglie. Un male da sradicare da qualsiasi amministrazione, da qualsiasi formazione politica. Ecco perché dico di attendere le verifiche. Se, però, quelle accuse gravissime dovessero essere confermate, gettando anche fango sul Movimento, chi ha sbagliato dovrà pagare ". Anche Vittoria Baldino, deputata pentastellata, ha commentato la vicenda e sul suo profilo Facebook ha scritto: " La notizia dell'arresto di De Vito lascia sgomenti. Noi siamo il Movimento 5 Stelle e questa è una grande macchia sul nostro buon nome, sulle nostre battaglie, sui nostri valori. Non ci saranno sconti per chi sbaglia ".

Castaldi: "Da noi? Fuori all'istante"