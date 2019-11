Caso Fiber, Conte: "Incarico prima della premiership"

Il premier Conte ha riferito in Parlamento sul caso Fiber sollevato dal Financial Times. Il caso riguarda un presunto conflitto di interessi proprio a carico del presidente del Consiglio che nel maggio del 2018, prima di insediarsi a palazzo Chigi avrebbe prestato una consulenza come avvocato per un fondo finito sotto inchiesta in Vaticano. Conte sarebbe finito nel mirino per aver svolto una consulenza professionale al fondo Fiber 4.0, azienda di cui è proprietario per il 40 per cento il finanziere Raffaele Mincione. Fiber, come è noto, aveva l'obiettivo di prendere il controllo di Retelit, una società che gestisce ben 8mila chilometri di fibra ottica su tutto il territorio nazionale, ma nel processo di acquisizione ha prevalso un'altra cordata, quella rivale. Proprio in quel momento intervenne Conte come consulenze suggerendo di esercitare da parte del governo la "golden power". Pochi giorni dopo lo stesso Conte si sarebbe accomodato sulla poltrona di palazzo Chigi. Nel suo intervento in Aula, Conte ha spiegato la sua posizione: " La richiesta di riferire sulla questione di un presunto conflitto di interessi, connesso a un incarico professionale da me assunto precedentemente al conferimento dell’incarico di presidente del Consiglio dei ministri, mi permette di fare chiarezza su una vicenda che è stata oggetto di attenzione da parte di alcuni organi di stampa ".

L'incontro con Salvini e Di Maio

Poi lo stesso premier ha parlato del suo incontro con Salvini e Di Maio che di fatto, seppur non in modo ufficiale, gli ha dato l'investitura di premier in pectore: " Ho letto che alcuni organi di stampa riferiscono di un incontro avvenuto a Milano, nella serata del 13 maggio, con i leader dei due partiti che poi avrebbero sostenuto il nuovo esecutivo. Preciso che questo primo incontro, evidentemente interlocutorio rispetto al conferimento dell’incarico di governo (avvenuto, lo ricordo, il 23 maggio, a seguito della designazione da parte dei gruppi parlamentari avvenuta solo il 21 maggio), questo primo incontro, dicevo, è comunque intervenuto a distanza di giorni dall’accettazione dell’incarico e quando l’attività di studio della questione giuridica e di elaborazione del parere era ormai terminata. A conferma di questo preciso che il parere è stato consegnato il giorno dopo, il 14 maggio ".

La Golden Power

A questo punto il premier parla di quella sua consulenza e ricostruisce la tempistica di quel parere a pochi giorni dal giuramento nelle mani di Mattarella: " Ho accettato l'incarico di redigere il parere per la società Fiber 4.0 quando non ancora ero stato designato Presidente del Consiglio, in un momento in cui io stesso non potevo immaginare che di lì a poco sarebbe nato un esecutivo da me presieduto, che poi sarebbe stato chiamato a decidere sull'esercizio o meno della c.d. Golden Power con riguardo all'operazione Retelit ".

