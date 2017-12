La cavalcata del centrodestra nei sondaggi

Il centrodestra sempre più avanti nelle intenzioni di voto. La coalizione dei moderati infatti è al 36 per cento e di fatto si mette alle spalle gli altri schieramenti. Il Pd, come sottolineava un sondaggio del Corriere di qualche giorno fa, è sempre più in calo e nelle ultime settimane anche il Movimento 5 Stelle ha registrato una leggera flessione. Con queso trend sulle intenzioni di voto di fatto il centrodestra al voto potrebbe ottenere ben 281 seggi, subito dietro il Movimento 5 Stelle con 158 deputati e i dem con 151. A seguire Liberi e Uguali guidati da Pietro Grasso con 27 seggi. Amara sorpresa per Alternativa popolare che in questo momento non riuscirebbe a sforare la soglia di sbarramento. Per ottenere la maggioranza bisognerebbe ottenere 316 seggi. Con il trend positivo delle ultime settimane, i moderati potrebbero anche tentare la scalata alla soglia più alta del 40 per cento.



E così, come sottolinea il Corriere, l'andamento dei dati degli ultimi giorni, fa registrare un incremento di almeno 29 seggi proprio per il centrodestra. I 5 Stelle invece ne perdono 15, mentre il Pd ne perde almeno 13. Il segno "più" è solo per Liberi e Uguali che registra una crescita di tre seggi considerando anche il flop di Alternativa Popolare che non riesce, per il momento, ad entrare in Parlamento. Di certo da qui al voto molte cose possono cambiare. Ma difficilmente gli scenari potrebbero cambiare lo stato attuale che vede sempre il centrodestra in vantaggio su tutte le rilevazioni. Va detto che per ottenere la maggioranza serve uno sprint nei mesi che precederanno il voto. Un centrodestra unito potrebbe guadagnare quei quattro punti percentuali che lo separano dalla soglia del 40 percento che di fatto sarebbe un grande successo per Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.