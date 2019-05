Ceccardi: "Con Iva Zanicchi siamo parenti"

Il sindaco di Cascina (Pisa), Susanna Ceccardi, in un'intervista a "Un Giorno da Pecora" (Radio Rai 1) rivela un particolare curioso: è parente di Iva Zanicchi. La celebre cantante è biscugina di suo nonno paterno: "Lei lo sa, va sempre in questo paesino dove si chiamano, non caso, tutti Ceccardi o Zanicchi". In collegamento telefonico l'Aquila di Ligonchio conferma: "Mia nonna e mio nonno si chiamavano Ceccardi, nel piccolo borgo da cui vengo siamo tutti imparentati". Leggi l'articolo su L'Arno.it.

Fedelissima di Matteo Salvini, di cui è consigliera al ministero degli Interni, Ceccardi sa di essere un simbolo: è stata la prima a sfondare il muro conquistando una delle "roccaforti rosse" toscane. Da quel momento in poi la Lega, coi suoi alleati, ha vinto anche in altri centri fino ad allora considerati tabù. La Ceccardi ora è candidata alle Europee, nel collegio dell'Italia centrale (Toscana, Lazio, Umbria e Marche). M non esclude, tra un anno, di poter correre per la poltrona di governatore della Regione Toscana: "Sarebbe bello e sarebbe un sogno, a cui io parteciperò chiunque sia il candidato. Se Salvini e i cittadini mi vorranno, io sono a disposizione".

Quanto a Cascina, il comune di 45mila abitanti alle porte di Pisa, cosa accadrà se la Ceccardi venisse eletta a Strasburgo? Lo spiega lei stessa: "Ho un tempo di opzione di 60 giorni, poi resta in carica il mio vicesindaco e io farò parte sempre dell’amministrazione fino all’anno prossimo". Ma assicura che, sia pure non più da sindaco, resterà in giunta.

Ceccardi va avanti a ruota libera parlando anche di questioni private. Come ad esempio della sua bambina in arrivo (forse si chiamerà Kinzica, come una leggendaria eroina pisana che combattè contro i saraceni). E fa sapere che non intende sposarsi: "Un legame come l’amore non può essere contrattualizzato".