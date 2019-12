Cecchi Paone e Sgarbi duellano in tv: "Fai lo scemo del villaggio"

"Il pubblico ride perché ti considera lo scemo del villaggio" . Alessandro Cecchi Paone si scaglia così – nuovamente – contro Vittorio Sgarbi. L'ennesima puntata dell'infinita querelle tra i due ha il suo nuovo episodio nello studio di Non è l'arena, il programma condotto da Massimo Giletti nella prime time della domenica sera di La7.

In trasmissione va in onda una carrellata dei più celebri scontri televisivi fra i due e una volta rientrati in trasmissione, il giornalista si prende la parola: "Posso fare notare una cosa? Bene, rivedendo questo pezzo storico, il pubblico rideva ed è esattamente quello che succedeva una volta con lo scemo del villaggio. Mi spiego: tutti lo sanno e lo chiamano per vederlo che fa e dice cose strane, parolacce…stai attento, Vittorio! Il pubblico ride perché ti considera lo scemo del villaggio, della televisione, che prima o poi dà di matto. E tu, infatti, puntualmente li fai contenti perché dai di matto…" .

Il critico d'arte, in collegamento video con lo studio, risponde pacatamente all’affondo del divulgatore scientifico: "Tu hai colto un aspetto che è quello del comico. Io sono un comico. E i comici, come Benigni, dicono le parolacce. Beppe Grillo, non solo le ha detto, ci ha fondato un partito sulle parolacce. La parolaccia, per un comico, diventa uno strumento per comunicare. E io così la intendo…" .

Poi, all'improvviso, le scuse a Cecchi Paone, commentando proprio un loro duro scontro in passato sul piccolo schermo: "In quel caso io ti ho detto parolacce, e forse posso scusarmene. Ma tu avevi offeso la Chiesa, eri stato oltraggioso…" . Cecchi-Paone però non ci sta: "Non ero stato per niente oltraggioso. Io attaccavo la Chiesa liberticida e la combattevo, perché era contro i diritti civili. E tu, invece, la difendevi…" . Prima che Paone possa affondare ulteriormente il colpo, e Sgarbi possa replicare all'attacco ricevuto, arriva l’intervento del padrone di casa Massimo Giletti, perché una nuova rissa verbale sembrava nascondersi proprio dietro l'angolo.

Scontro Paone-Sgarbi