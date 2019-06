La Cei all'attacco: "Se oggi i cattolici votano Lega significa che c'è crisi di proposte"

"Staccare i fedeli dal Papa è una manovra sbagliata e controproducente" . In una intervista a Repubblica, il presidente della Cei Gualtiero Bassetti torna a criticare il voto dei cattolici alla Lega di Matteo Salvini. "Significa che è profonda la crisi di altre proposte" , critica il cardinale pungolando ancora una volta il leader del Carroccio. "Non basta dirsi cattolici per diventare De Gasperi " .

Nella dura intervista a Repubblica Bassetti, che durante la campagna elettorale per le elezioni europee è più volte entrato in contrasto con Salvini e l'esecutivo gialloverde, spiega che l'azione solidale della Chiesa "non è un'opera pia, ma una necessità democratica" e chiede a chi governa di non scaricare "su altri le proprie responsabilità" . Nel mirino del presidente dei vescovi italiani non ci sono solo le direttive messe in campo dal ministro dell'Interno per contrastare l'immigrazione clandestina, ma anche le misure economiche che il governo sta studiando per provare a far uscire il Paese dalla crisi economica. Nell'intervista il cardinale attacca, infatti, la politica "fondata sulla paura e sulle promesse facili" e ricorda che il "debito pubblico non è una invenzione del demonio, ma è frutto di tante nostre miserie" .