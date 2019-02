La Cei pure contro l'autonomia: ​"Così spacca l'Italia"

Che i rapporti tra questo governo e la Chiesa non siano idilliaci non è una novità. Anzi. Le politiche migratorie e gli scontri Cei-Salvini sono stati (e sono) all'ordine del giorno. Ora, però, i Vescovi si schierano anche contro un'altra bandiera della politica leghista: l'autonomia chiesta (e in via di approvazione) per Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.

" L’autonomia differenziata, per come sta andando avanti, lascia molto perplessi - dice monsignor Filippo Santoro, presidente della Commissione Cei per i problemi sociali, il lavoro e la giustizia - Non è di sicuro quel sano regionalismo di cui forse tutti avremmo bisogno e che noi vescovi vediamo in maniera favorevole ".

Parole chiare, che lasciano poco spazio all'immaginazione. Secondo il vescovo l'autonomia alle regioni del Nord creerebbe cittadini di "Serie A" e cittadini di "Serie B". Un "boccone avvelenato". Una "sperequazione" che " sarebbe l’inizio del frazionamento del Paese ". "S i metterebbe inevitabilmente a rischio l’unità nazionale dal punto di vista politico - aggiunge Santoro - Aumenterebbero le disparità tra regione e regione, non sarebbero più garantiti gli stessi servizi fondamentali di base a tutti ".