Centinaio: "Ho sette grillini pronti a parlare con la Lega"

Un gruppo di grillini sembra non essere contento della mossa di Matteo Renzi, che dopo l'accordo di governo si è staccato dal Pd, per creare il nuovo partito Italia Viva. A dirlo, ad Agenda su SkyTg24, è stato il senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.

" Ci sono dei contatti sia alla Camera che al Senato con parlamentari del M5S che non hanno gradito questo passaggio. Mi stanno dicendo che se si fossero accorti della mossa di Renzi di fare un altro partito ci avrebbero ripensato all'inizio. L'accordo era con il Pd e Leu, non con i transfughi, quello è un altro accordo politico e si aggiunge un altro interlocutore ", ha detto il senatore del Carroccio.

Secondo Centinaio, infatti, alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, non vedrebbero di buon occhio Renzi, perché considerato "una persona poco affidabile. Il fatto che sia nato un nuovo interlocutore diventa pericoloso e meno attrattivo per una parte del M5S, che sta ragionando con noi, indipendentemente dal fatto di passare o meno con la Lega. È una questione di ragionamento politico che stiamo facendo con una parte consistente del Movimento ". Non è detto, quindi, che i grillini siano interessati a passare col partito di Matteo Salvini, ma un contatto tra Lega e 5 Stelle sembra essersi creato nuovamente.