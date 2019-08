Centinaio: "Possibile alleanza Lega-M5s ma senza Conte"

Una maggioranza gialloverde è ancora praticabile perché ci sono dei contatti tra Lega e Movimento 5 Stelle. A una condizione però: non ci dovrà essere Giuseppe Conte. Il concetto viene sottolineato dall’ex ministro dell’Agricoltura e del Turismo Gianmarco Centinaio.

Come riporta Libero, l’esponente leghista spiega che il suo partito è favorevole a riaprire la porta ai 5 Stelle se dovesse chiederlo il presidente della Repubblica, “ ma purché la modalità di lavoro all'interno dell’esecutivo - spiega - ritorni quella prima della campagna elettorale europea ”. Secondo Centinaio i grillini non vogliono allearsi con il partito democratico ma vorrebbero proseguire l’azione di governo con la Lega. Come precisato dall’ex ministro, il partito di Salvini è disponibile a ragionare su un possibile ritorno della coalizione gialloverde “ ma bisogna ripartire dallo spirito originario. Di troppi no il Paese si ammala ”.