Il centro sociale sgomberato a Bologna? Riaprirà in autunno

Neanche il tempo di esultare per la chiusura del centro sociale Xm24 di Bologna, sgomberato con le ruspe martedì mattina, che Matteo Salvini deve buttare giù il rospo della notizia della sua prossima riapertura. Proprio così. Le famose "democratiche ruspe" di cui il segretario leghista aveva parlato per ironizzare sull'ordinanza varata dalla giunta Pd bolognese, sono state una pia illusione.

Infatti, a poche ore dall'abbattimento della struttura che ospitava gli antagonisti, questi ultimi hanno avuto dal sindaco la promessa che attendevano, ovvero la riapertura da un'altra parte, ed entro la fine dell'anno, del centro sociale. L'accordo tra Xm24 e giunta è arrivato al termine di un tavolo di confronto, seguito dalla nota con cui la giunta si impegna " a trovare una nuova sede adeguata in cui far ripartire le attività dello spazio, quanto prima e non oltre il 15 novembre, a partire dalla valutazione degli immobili precedentemente proposti l'1 agosto da Xm24 ", data " l'importanza della sua progettualità politica sociale e culturale ".