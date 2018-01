Il centrodestra adesso vola e ha i numeri per governare

Al bando le «fantasticherie». Ora che si sono delineate le liste dei candidati, ecco trasparire una serie di elementi che preannunciano il «dopo-voto» e come partiti e coalizioni vi si stanno preparando. Il Pd renziano, per esempio, ha ragionato su un (ottimistico) 24 per cento dei voti, più un 2 per cento portato dai suoi micro-alleati (in particolare la Bonino): non certo numeri da partito vincente o autosufficiente. Immaginando di portare in Parlamento circa 200 tra deputati e senatori, è chiaro che Renzi ne ha voluto fare una falange armata e obbediente, una piccola navicella corazzata per reggere ai marosi di una legislatura incerta. E se i Cinquestelle, con il loro raffazzonato sistema di selezione, hanno dimostrato una grande impreparazione seppur mitigata da qualche «buon acquisto» della società civile (il loro punto debole resterà nei collegi uninominali), è il centrodestra a presentarsi compiutamente come «squadra da battere», con liste abbastanza equilibrate anche dal punto di vista territoriale. Silvio Berlusconi ieri, come previsto, ha «dato buca» alla trasmissione della Annunziata su Raitre. La giornalista ci ha scherzato su: «Lo perdoniamo perché ci sono le liste da chiudere, mi dicono che se oggi non prendi una buca da Berlusconi non sei nessuno...». E perfino dall'ironia della certo non tenera ex presidente Rai emerge il trend dominante che sta portando il centrodestra a dettare l'agenda di questa campagna elettorale, in particolare con la flat tax.

In base agli ultimi sondaggi, le simulazioni che ne derivano confermano ormai la possibilità di un risultato sorprendente: cioè che la coalizione con Berlusconi, Tajani, Salvini, Meloni e Cesa abbia i numeri in Parlamento per poter governare. Se fino alle scorse settimane i dati arrivavano a 269/280 seggi, ora si stanno attestando su 320 deputati a Montecitorio e 162 senatori a Palazzo Madama, ovvero quanti ne bastano per cominciare a dovere la legislatura senza pasticci. La rilevazione viene riportata dal sito affaritaliani.it, ma è in linea con altre similari. Man mano che si chiariscono le sfide nei singoli collegi, emerge che il 70-71 per cento di quelli uninominali potranno essere ad appannaggio dei candidati del centrodestra. Non solo al Nord, ma anche in larga parte del Sud e della Sicilia, con qualche possibile sorpresa nelle roccheforti (ex) rosse. I grillini non sono riusciti, per il momento, a ribaltare l'immagine abbastanza dilettantesca dei loro candidati, mentre il Pd paga in maniera determinante un isolamento che la segreteria Renzi sembra perseguire oltre ogni misura: una «bad company» l'ha definita Orlando.

Se M5S risulta fermo a 145 deputati e una settantina di senatori (quasi tutti dal proporzionale), la fragile coalizione renziana crolla a 135 deputati e una sessantina di senatori, con collegi certi solo in Toscana ed Emilia. Il trend, lungi da migliorare come vorrebbe Renzi, parla di quota 20% ormai vicina, il che significherebbe un'ulteriore riduzione drastica dei seggi (fino a un realistico drappello di cento deputati e 50 senatori). Gli scissionisti di Leu, a quota zero nel maggioritario (eppure le sfide emiliane di Errani e Bersani, oltre a quella di D'Alema nel Salento sembrano tutt'altro che perdute), grazie al circa 7% otterrebbero circa 18 deputati e una decina di senatori.

A impressionare resta quota 40 per cento nel proporzionale, per il centrodestra, ormai a un passo. Compattezza tra i leader e svarioni dei candidati permettendo, naturalmente.