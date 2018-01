Centrodestra, coalizione a 4. Giallo Maroni in Lombardia

Il centrodestra correrà unito e ha un volto a quattro facce. Con un vertice durato ben 4 ore ad Arcore, è stata infatti ufficializzata, "la composizione della coalizione a quattro con Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e quarto Polo".

Ancora da definire nei dettagli il programma: "due delegazioni comuni si incontreranno già martedì prossimo", spiegano, per mettere a punto il progetto e lavorare ai collegi.

Il programma condiviso

Fissati però alcuni temi fondamentali, che ruotano attorno ai punti che da tempo Silvio Berlusconi ripete a cui si aggiunge anche la revisione della legge Fornero e del sistema pensionistico come chiesto da Matteo Salvini.

" Meno tasse, meno burocrazia, meno vincoli dall'Europa, più aiuti a chi ha bisogno, più sicurezza per tutti, riforma della giustizia e giusto processo, revisione del sistema pensionistico cancellando gli effetti deleteri della Legge Fornero, realizzazione della flat tax, difesa delle aziende italiane e del Made in Italy, imponente piano di sostegno alla natalità, controllo dell'immigrazione: saranno questi i primi passi dell'azione di governo di Centrodestra che uscirà dalle politiche del prossimo 4 marzo ", spiegano da Arcore, " Tra le priorità anche l'adeguamento delle pensioni minime a mille euro, il codice di difesa dei diritti delle donne e la revisione del sistema istituzionale col principio del federalismo e presidenzialismo ".

Il "giallo" sul Maroni bis

Spunta però un giallo su Roberto Maroni: Berlusconi, Salvini e Meloni hanno infatti detto di essere d'accordo su "candidati comuni e condivisi" e su "un profilo già comunemente individuato" per il candidato governatore "se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la disponibilità alla sua candidatura". La scelta sarebbe - secondo le prime indiscrezioni - tra Maria Stella Gelmini (proposta da Forza Italia) o l'ex sindaco di Varese, Attilio Fontana (come vorrebbe la Lega). Maroni, comunque, dovrebbe sciogliere la riserva domani alle 12.

Berlusconi: "Lega responsabile, ma Forza Italia trainante"