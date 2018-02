Centrodestra, riammesse 17 candidature

Dopo lo stop di ieri a 17 candidature del centrodestra in Lombardia, adesso arriva il via libera. A comunicarlo sono stati con una nota i delegati delle liste della coalizione del centrodetsra: "L'Ufficio Centrale Circoscrizionale delal Corte d'Appello di Milano a seguito della integrazione documentale depositata dal delegato della lista 'Noi con l’Italia - UDC', ha revocato i provvedimenti con i quali aveva dichiarato non valide le candidature uninominali di Lombardia 1 e Lombardia 4".



Poi il passaggio più significativo in vista del voto del prossimo 4 marzo: "I candidati sono validamente ammessi alle elezioni". Di fatto dunque è stato revocato il provvedimento che nella giornata di ieri aveva bloccato la validità di queste candidature. Tra le candidature sospese e poi nuovamente validate c'erano anche quelle di Michela Vittoria Brambilla e di Cristina Rossello. Rientra di fatto il caso che aveva agitato la coalizione in Lombardia. I candidati potranno giocarsi la sfida per le politiche di marzo.