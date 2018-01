Il centrodestra trova la quadra. Parisi: "Candidato per il Lazio"

Alla fine il centrodestra ha trovato la quadra: sarà Stefano Parisi il candidato governatore del Lazio per le elezioni Regionali del 4 marzo.

Dopo giorni di trattative, il nome del leader di Energie per l'Italia era trapelato come certo dal vertice di Arcore. Soprattutto dopo che Giorgia Meloni aveva anticipato la scelta di "un candidato che allargherà di molto il perimetro della coalizione" per "rispondere a dovere alla incompetenza grillina e all'immobilismo della sinistra".

Pochi minuti dopo è stato lo stesso Parisi a sciogliere ogni riserva con un lungo post su Facebook: "Oggi ho ricevuto l'invito dai leader del Centrodestra a candidarmi come Governatore della Regione Lazio", ha scritto l'ex candidato sindaco di Milano, ricordando la "lunga discussione all'interno della nostra segreteria e tra i referenti regionali".