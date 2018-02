Il centrodestra vola È caccia agli indecisi

Il centrodestra prosegue la sua corsa nella campagna elettorale. La coalizione di fatto, secondo le ultime rilevazioni, è saldamente in testa. L'obiettivo delle ultime settimane di campagna è quello di convincere gli indecisi e dunque di andare ad intercettare il bacino di elettori più grande: il 37 per cento di tutto il corpo elettorale.



E sugli scenari per le prossime settimane il direttore di Swg, Enzo Risso ha le idee chiare: "Pd e Forza Italia - dice il direttore di Swg Enzo Risso al Messaggero - azzeccano la campagna elettorale e attirano più indecisi degli altri, potenzialmente potrebbero crescere di un 2%. Questo significa che i Democrat potrebbero superare la quota del 25% mentre Forza Italia potrebbe collocarsi intorno al 18%. Anche per il M5S gli incerti sono un serbatoio potenziale di crescita ma leggermente inferiore, intorno all'1,5%". Dunque il serbatoio di voti che arriva dagli indecisi potrebbe rafforzare la coalizione di centrodestra con 2 punti per centuali in più proprio per il partito del Cavaliere. E come sottolinea lo stesso Risso sul Messaggero, la partita per la vittoria finale del 4 marzo si gioca proprio qui: tra gli elettori che hanno ancora le idee confuse.