"C'era patto su von der Leyen": è bagarre tra Lega e i 5 Stelle

Il voto per Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea adesso anima lo scontro tra lega e Movimento 5 Stelle. I rapporti tra idue partiti sono ai minimi termini. E dopo che il voto dei pentastellati è risultato decisivo per la vittoria della ministra tedesca alla guida della Commissione, adesso è lo stesso M5S a dire al propria versione. E attacca direttamente l'alleato di governo, colpevole di aver tradito un patti, che, a detta dei Cinque Stelle, era stato "siglato" fra i due partiti del governo guidato da Giuseppe Conte.

Sul Blog delle Stelle, il partito che fu di Beppe Grillo lancia un'invettiva durissima nei confronti del Carroccio. Secondo i pentastellati, il partito guidato da Matteo Salvini non ha rispettato il patto, facendo di fatto cadere l'altra parte in una trappola. E così, per spiegare cosa è accaduto a Strasburgo nelle ore in cui la von der Leyen veniva eletta alla guida della Commissione, viene pubblicata al controverità a cinque stelle. " Per fare chiarezza ", come ribadiscono gli stessi grillini.

" Il MoVimento 5 Stelle, in 5 anni di parlamento europeo, ha sempre guardato alle proposte e non a chi le avanzasse " spiegano i pentastellati. E inizia il durissimo attacco verso il partito di Salvini: " Tra regalare milioni di euro dei cittadini a Radio Radicale (alias Radio Soros) come ha fatto la Lega e risolvere la crisi migratoria sostenendo la revisione del principio 'chi prima accoglie poi gestisce', se permettete, scegliamo la seconda opzione ". E il partito di Luigi Di Maio & co sostiene il voto alla nuova presidente della Commissione basandosi sul salario minimo, tema toccato dalla stessa von der Lyen durante il discorso di fronte agli europarlamentari. Lo fanno partendo da un presupposto: " Se dovesse tradire le promesse, non avrà più i nostri voti. E molto probabilmente non avrà una maggioranza per fare alcunché. Noi in Europa vogliamo essere determinanti e lo abbiamo dimostrato da subito ".

Dopo una prima scarica di accuse e una difesa della propria posizione, arriva poi il retroscena. E il Blog non fa sconti alla Lega, accusando il partito di non dire la verità. " L'accordo era che anche i cosiddetti 'sovranisti' lontani dai partiti tradizionali, la votassero, sapendo che la 'sua' maggioranza non esisteva e in questo modo avremmo potuto condizionare ogni decisione futura in Europa ". Ma poi, stando ai 5S, la Lega si è sfilata. " Perché…? Perché mai la Lega, che fino alla mattinata di ieri dichiarava pubblicamente di votare 'sì' insieme al MoVimento 5 Stelle, all'improvviso alle 17 ha votato 'no'? Forse solo per attaccare pubblicamente il MoVimento 5 Stelle. Contenti loro, contenti tutti! Pur di colpire noi, la Lega ha scelto di condannarsi all'irrilevanza ". Un colpo durissimo alla già fragile alleanza di governo.