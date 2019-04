«Che la forza sia con me...» Quei candidati da barzelletta

L a candidata all'europarlamento per il M5s, Elena Mazzoni, fa sapere che se occorre sa «lavorare l'argilla», mentre la calabrese Rosella Cerra, in questi anni, e in silenzio, ha dovuto combattere da sola contro tutti per contrastare la «pirogassificazione» che scopriamo essere un pericoloso processo tra «pirolisi e gassificazione, un tipo di tecnologia, ancora in via sperimentale, di cui non sappiamo nulla». Ne sappiamo ancora poco dei candidati del M5s che tentano l'assalto al cielo d'Europa, ma sappiamo già, dai loro curricula, che ce ne sono alcuni che non temono le altezze della politica. L'alessandrino Giuseppe Castagna ci tiene a scrivere che il suo hobby è, non a caso, il paracadutismo sportivo che, si sa, intriga sempre. Tra i 200 selezionati per la fase finale delle Europarlamentarie è presente anche Paola Macchi, architetto lombarda specializzata in feng shui (arte geomantica taoista) e coltiva la speranza di «portare un pizzico di armonia dove il destino mi porta, contagiare con la positività i disillusi e i demotivati». Caspita. Nella stessa regione concorre Daniele Tromboni che «vive da sempre a Sesto San Giovanni» e che vuole far sapere agli attivisti che tra i suoi meriti c'è anche la «passione per i giochi di ruolo». E sarà per non sbagliare mai più congiuntivi ma la candidata sarda Anna Salis si è messa al riparo. Avvisa tutti che è un'abbonata e sostenitrice del periodico semestrale dell'Accademia della Crusca e dato che con il M5s non si può mai sapere svela in anticipo il suo passato politico: «Sindacalmente nel 2009 circa, su richiesta, mi ero candidata con la Cgil. Politicamente avevo aiutato, nei miei limiti, il Presidente dell'Istituto di Psicoanalisi che frequentavo perché si era candidato negli anni '90 alle elezioni regionali con la sinistra». Non è invece soltanto il capo della comunicazione M5s nella regione Puglia ma Alberto De Giglio è stato soprattutto, e lo inserisce nel suo cv, autore di Fabio e Mingo, i due ex inviati di Striscia la Notizia che a dire il vero dalla trasmissione sono stati allontanati. Ma insuperabile è il cv dell'attivista pugliese Davide De Lucia che nella sua carriera ha partecipato al primo «VDay nel 2007, al secondo VDay nel 2008, al Cozza Day nel 2011, al Firma Day nel 2012 e al terzo VDay nel 2013. Ho partecipato ad oltre 100 attività territoriali compresi gazebo informativi e riunioni organizzative». Complimenti. E testimonia che ha sofferto davvero il candidato Mario Furore, collaboratore della consigliera regionale pugliese Rosa Barone, e che aveva in passato rinunciato alla candidatura alle elezioni politiche: «Mi chiedo come sarebbe stata la mia vita politica se avessi detto sì, ma non ho rimorsi, fu una scelta per nulla sofferta» e che conclude la sua presentazione con una frase da guerre stellari: «Che la forza sia con me».

Ma tra i candidati ci sono anche gli apolidi della residenza. È il caso del medico campano Francesco Mennella che nel 2015 si era candidato con il M5s a Marcianise, poi aveva spostato la residenza a Casandrino ma a Casandrino si scoprì che la moglie era candidata con una lista che non era del M5s. Un pasticcio insomma. E ha giustamente sollevato perplessità ai colleghi di Moliseweb la scelta di Fedele Clemente (altro medico, mannaggia!) che pochi mesi fa era tra i fondatori della lista «Molise Nostro» che però era alleata con il centrodestra. Come dire, in Italia è un po' a destra ma in Europa è con le stelle. In Liguria, potrebbe sbarcare in Europa Paolo Graffigna di Chiavari che fa un lavoro alquanto complesso almeno quanto la lingua di cui si serve per spiegarlo: «Lavoro al Procurement e mi occupo di Data Management and Reporting per rendere disponibili report necessari alla Funzione Procurement in tutta la sua articolazione sia centrale che divisionale e category management». Che dire, a volte, è meglio avere informazioni chiare, chiarissime. Il padovano Luca Massimo Andrea Martinazzi, lo premette: è stato tantissimo tempo all'estero ma in questi anni non ha smesso di documentarsi sull'Italia dato che dichiara di informarsi «con il Blog e con il Fatto Quotidiano». Non c'è dubbio. È già pronto per la Ue.