"Chi aiuta il governo è fuori. ​Salvini? Non lo capisco più"

"Chi aiuta il governo è fuori". In una intervista esclusiva, pubblicata oggi dal Giornale in edicola, Silvio Berlusconi nega ogni appoggio al governo giallorosso: "Forza Italia è nata per combattere la sinistra, ma in Parlamento e non in piazza". Quindi accusa il Movimento 5 Stelle e i Partito democratico di essersi aver "unito assistenzialismo e statalismo per evitare il voto".

Secondo Berlusconi è "ingeneroso dare tutte le colpe alla Lega", ma su Matteo Salvini ammette: "Non lo capisco più". E lo avverte: "Il monocolore sovranista non potrà mai vincere"