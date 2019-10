Chi è Nicola Danti, il primo eurodeputato che passa a Italia Viva

Matteo Renzi ha il suo primo europarlamentare. Si tratta di Nicola Danti, toscano e fiorentino proprio come il leader e fondatore di Italia Viva. L'ex parlamentare Ue del Partito Democratico ha annunciato via Facebook la scelta. Un post arricchito da una foto realizzata proprio alla Leopolda 10, kermesse renziana che ha dato ufficialmente il "la" alla nuova esperienza politica dell'ex presidente del Consiglio.

"Davanti ai bivi nella mia vita politica non ho mai scelto la strada più facile o quella più conveniente, ma sempre quella che mi indicavano il cuore, gli ideali, la passione per la politica. Non so se ho fatto sempre le scelte giuste, so di non aver mai avuto rimpianti. Scegliere di aderire a ItaliaViva è una scelta che faccio con gli stessi criteri" , scrive Danti su Fb.

Dunque, il suo messaggio continua così: "Oggi ci sono l'entusiasmo, la determinazione, la voglia di continuare le battaglie di questi anni e affrontare le sfide che il futuro ci pone davanti" .

Il 53enne neo renziano, infine, promette un rinnovato impegno nella plenaria di Strasburgo: "Questa scelta non cambierà la mio lavoro di Parlamentare europeo rappresentate di un territorio. Come nei cinque anni precedenti, mi impegnerò per favorire le relazioni tra le Istituzioni europee e le nostre comunità locali garantendo il mio supporto ai sindaci, agli amministratori, alle aziende, alle organizzazioni di categoria, alle associazioni. Continuerò a farlo con la stessa passione e dedizione e per tutti" .

Si attendono ora le nuove adesioni a Italia Viva, in Europa e al Parlamento italiano.