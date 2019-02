Chloe, la bimba italiana nel Guinness

Olio extravergine, frutta, verdura, poca carne, niente alcol, zero grassi, sporadici caffè. Fumo, per carità. Chissà se è questa la (noiosa) ricetta per stabilire simili record di longevità. Secondo certi dietologi, che tirano la volata alla dieta mediterranea, sì. Noi diciamo probabile, perchè effettivamente noi italiani viviamo più a lungo di chi, ad esempio, si mangia quattro uova con pancetta al giorno o si scola mezza boccia di vodka, così per tradizione. E la storia di questa famiglia siciliana lo dimostra stabilendo un record difficilmente eguagliabile. Un primato da quando l'11 gennaio scorso a Termini Imerese (Palermo) è nata Chloe Elia, una bambina particolare.

Più che lei, lo è la sua famiglia, un clan da primato mondiale. Talmente, che in Comune hanno preparato una festa in onore della piccola. Chloe è infatti l'ultima arrivata di una longeva e precoce famiglia che ormai può contare su una fila di cinque generazioni di parenti viventi e su ben dodici tra nonni, bisnonni e trisavoli ancora in vita. Un evento raro che sarà presto annotato nell'edizione 2020 del libro del Guinness dei primati. Ovviamente il Comune di Termini Imerese non poteva non dare risalto alla cosa con un ricevimento nella sede storica del comune che ieri sera ha riunito la famiglia alla presenza del sindaco Francesco Giunta.

L'albero genealogico di Chloe è stato curato dall'assessore comunale alle Politiche Sociali con la consulenza dell'ufficio anagrafe. Il parente più anziano è la trisavola paterna Anna Balsamo che ha 78 anni. Poi c'è la bisnonna Stefana La Bua, che è sposata con Giorgio Elia. Poi ci sono altri 5 bisnonni: Gioacchino Sabatino, Paolina Bonsignore, Vincenzo D'Angelo, Rosalia Severino e Teresa Fagiana. Seguono i quattro nonni: quelli paterni si chiamano Giuseppe Elia e Carmela Sabatino, mentre i nonni materni sono Massimiliano D'Angelo e Daniela Ceraulo. Si tratta, come facilmente immaginabile, di nonni molto giovani. La più grande ha 47 anni mentre la più giovane ne ha solo 41. E pensare che oggi (una volta era impensabile) si diventa genitori anche a quarant'anni e passa. Per la cronaca, i genitori della bambina Giorgio Elia e Miriam D'Angelo hanno rispettivamente 23 e 24 anni.