Cirinnà fa gestaccio a Salvini in Senato

Indispettita dal discorso del vicepremier Matteo Salvini ai parlamentari, Monica Cirinnà (Pd) perde la pazienza e dà spettacolo. Una scena che non è passata inosservata al popolo del web, che ha successivamente subissato la senatrice di rimproveri e di insulti sulla sua pagina Twitter.

L'episodio incriminato si è verificato ieri, durante l'intervento del ministro dell'Interno a Palazzo Madama. Parlando della crisi di governo e di probabili elezioni anticipate, che hanno "costretto" i politici a fare ritorno dalle vacanze estive in anticipo, il leader del Carroccio ha fatto dell'ironia, pungendo evidentemente sul vivo qualche collega. "Signor Presidente - ha esordito - come sono lontani i riti della politica dal Paese reale, che non capisce perché non si debbano 'disturbare' i poveri parlamentari a Ferragosto".

Immediata la reazione (poco elegante) di Monica Cirinnà. Armata di un cartello recante la scritta "Salvini basta voli di Stato. Le vacanze pagatele. #Dimettiti" , la senatrice Pd ha perduto ogni freno ed ha rivolto un gestaccio al vicepremier. Dai filmati la si vede proprio mimare il gesto di bere da una bottiglia, come a voler accusare Salvini di essere un ubriacone.

Una sceneggiata di cattivo gusto, a prescindere dal colore politico, che ha scatenato una forte reazione sulla rete. Gli italiani si aspettano un comportamento ed un decoro ben diverso nell'aula del Senato. E se Matteo Salvini si è limitato a rispondere alla provocazione con un bacio lanciato da lontano, il popolo del web si è scatenato.

"Non sono Salviniano, ma ogni volta che vedo te credo sia il caso di diventarlo. Sei penosa, pagare le tasse per averti in Parlamento è un sopruso", è il commento spietato di un utente sotto il tweet della democratica. "Lei, per come la vedo io... Non dovrebbe parlare! È una persona degna di essere detestata, lei che mette in discussione la famiglia italiana!" attacca una signora. "Quanto sei rimbambita da 1 a Sandro Gozi?", punge un altro utente.