"Il clima? Inghiottirà anche le pensioni"

Il cambiamento climatico? Una tragedia non solo ambientale ma anche economica. Con conseguenze tutt'altro che banali e che potrebbero andare non in un'unica direzione. Lo afferma il governatore uscente della Bank of England Mark Carney, che a marzo lascerà il suo posto, ospite della trasmissione della BBC Radio 4's Today, il cui palinsesto in questi giorni è diretto dall'attivista Greta Thunberg, nell'insolito ruolo di guest editor.

Naturalmente i temi della trasmissione non possono che ruotare attorno al cambiamento climatico, con ospiti illustri che cercano di dare il loro contributo al dibattito. Tra questi Carney, che si è soffermato sulle conseguenze economiche del «climate change». Mettendo in evidenza quello che assomiglia a un vero e proprio paradosso: da un lato «i fondi pensione e altre imprese rischiano di vedere svalutare i loro beni se non si svegliano sui temi della crisi climatica» e «gli sforzi per fermare gli investimenti nei combustibili fossili non si stanno muovendo abbastanza velocemente». Dall'altro «la tragedia all'orizzonte per il pianeta potrebbe avere costi enormi per le imprese che non si adatteranno al cambiamento». E questo potrebbe essere un serio problema per l'economia.

«Un numero crescente di fondi di investimento - spiega carney - ha sostenuto il cosiddetto disinvestimento negli ultimi anni, che li impegna a sottrarre denaro dalle società associate ai combustibili fossili. Tuttavia, in molti casi i fondi pensione che gestiscono i risparmi di decine di milioni di britannici hanno ancora denaro investito in società che secondo gli attivisti contribuiscono o beneficiano dell'uso di combustibili fossili.

«Ad esempio - prosegue Carney - aziende quotate FTSE 100 come BP, Royal Dutch Shell, BHP Billiton, Anglo American, Rio Tinto e Centrica sono tutte sopravvalutate a causa di rischiosi investimenti a lungo termine che dipendono dai combustibili fossili». Gli investitori «devono esprimere il proprio giudizio sul disinvestimento dai combustibili fossili e poi spiegare le loro azioni alle persone a cui dopo tutto il denaro appartiene». Insomma, per molti fondi pensione il dilemma etico è: pagare le pensioni ai propri iscritti o salvare il pianeta? Una risposta non facile.