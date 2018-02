Colpo di scena, la Boccassini ritorna a comandare

Milano - Da settimane non si faceva più vedere in ufficio, rinchiusa in un Aventino cupo e sdegnoso. Ilda Boccassini, tornata semplice pm, sembrava avviata a passare i suoi ultimi due anni di lavoro (andrà in pensione a dicembre del 2019) in muto contrasto con il resto del suo ufficio. Invece il suo capo, il procuratore Francesco Greco, escogita una soluzione che permetterà a Ilda di trascorrere in posizione di potere e visibilità anche i prossimi mesi. Sarà lei a dirigere tutte le inchieste milanesi sulla corruzione.

L'occasione è, a dire il vero, dolorosa, perché il repechage della Boccassini nasce dai gravi problemi di salute di una sua collega, il procuratore aggiunto Giulia Perrotti, capo del secondo dipartimento: è il pool che indaga sui reati contro la pubblica amministrazione, e che - nella ristrutturazione varata da Greco - diverrà un superdipartimento, competente anche sui reati di criminalità economica. Il vero cuore della Procura, insomma. A guidarlo la Perrotti, 65 anni, lunga esperienza di reati dei «colletti bianchi».

Ma la Perrotti non sta bene. Ed ecco la circolare di Greco. «A causa della temporanea indisponibilità del Procuratore aggiunto dott.ssa Perrotti», e «attesa la delicatezza delle materie del secondo dipartimento», «occorre designare un magistrato di provata esperienza e competenza, idoneo a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio». Pertanto «si è ritenuto di individuare nella dottoressa Ilda Boccassini, attualmente libera da altri incarichi, il magistrato più idoneo per capacità ed esperienza professionale anche nella specifica materia, a ricoprire l'incarico di coordinatore temporaneo del secondo dipartimento». Inoltre, «la dottoressa Boccassini collaborerà con la dottoressa Perrotti nell'organizzazione e nello sviluppo del nuovo dipartimento».

È una decisione a sorpresa, anche perché appena venti giorni prima Greco aveva disposto che in assenza della Perrotti a coordinare le inchieste sulla corruzione fosse un altro magistrato, il procuratore aggiunto Laura Pedio. Ora la nuova decisione catapulta la Boccassini nel cuore delle inchieste più delicate, assegnandole inoltre il compito di disegnare gli assetti del nuovo superpool. Stando alle regole del Consiglio superiore della magistratura, la dottoressa - avendo ormai esaurito il periodo massimo di otto anni come procuratore aggiunto, essendosi vista bocciare la nomina a procuratore, ed essendo troppo anziana per aspirare a nuovi incarichi - avrebbe dovuto trascorrere gli ultimi anni come soldato semplice, occupandosi di fascicoli qualunque. Greco aveva suggerito una via d'uscita, proponendole di gestire le misure di prevenzione antimafia, respinta al mittente dalla Boccassini. Ma al nuovo, prestigioso incarico Ilda ha detto subito di sì.