Commissario Ue italiano, nel totonomi spunta anche Giulio Tremonti

Dopo i nomi di Giancarlo Giorgetti, Enzo Moavero Milanesi e pure quello di Enrico Letta, ora spunta Giulio Tremonti. Insomma, impazza il totonomi per il prossimo commissario italiano in Unione Europea.

Ora, secondo un'indiscrezione di Dagospia, infatti, ci sarebbe anche la figura dell'economista nella rosa dei papabili. La ricerca dell'uomo giusto da piazzare nella Commissione europea continua sottotraccia e l'Italia spera di ottenere un portafoglio interessante come quello sull'immigrazione o l'economia, così da poter imprimere una politica più amica alle italiche istanze.

Ciò detto, non sarà facile, perché nonostante il governo spero appunto in un incarico di matrice migratoria o economica, l'esecutivo Conte deve fare i conti con l'isolamento in Europa, a causa anche delle simpatie sovraniste della Lega.

E a proposito della Lega, ecco proprio il nome della vecchia conoscenza del Carrocio: Tremonti è legato al partito e gode anche della stima del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, anch'egli in lizza, pare, per il posto da commissario Ue.