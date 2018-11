Commissione Diritti Umani, eletta la leghista Pucciarelli. "Parleremo subito di Asia Bibi"

La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli è stata eletta presidente della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. Pucciarelli è stata sostenuta dai due partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle.

" Lavoreremo pancia a terra, e affronteremo subito il caso di Asia Bibi. Basta persecuzioni contro i cristiani. Accendiamo i riflettori sul loro genocidio ". Questo il primo commento della neopresidente tramite un post su Facebook.

Pucciarelli, 51 anni, è originaria di Sarzana. È sposata e ha un figlio. Storica militante del Carroccio, si definisce " leghista da quando la Lega Nord è nata, nella lontana prima Repubblica" . Quanto ai suoi ideali politici, scrive nella sua biografia online: " Amo il mio paese, le sue tradizioni e la sua cultura. Credo nell’autonomia e nella sovranità nazionale, nella libertà individuale, in uno stato forte ma non invasivo, e nell’uguaglianza che consente a ogni cittadino il pari accesso alle opportunità della vita ".

La senatrice leghista è favorevole alla linea dura di Matteo Salvini sui temi dell'immigrazione e della regolamentazione dei campi rom. Proprio pochi giorni fa, il 9 novembre, aveva commentato così lo sgombero di un insediamento a Castelnuovo Magra, nella sua Liguria: " Finalmente al campo rom di Via Gragnola sono ritornate le ruspe ".

Il suo attivismo sui social network le ha creato in passato qualche problema. Nel 2017 mise like al post di un utente Facebook che diceva: " Gli immigrati vogliono la casa popolare. Un forno gli darei ". Esplosero le polemiche, a cui Pucciarelli rispose chiedendo scusa per il like e ammettendo di non aver letto per intero il contenuto del commento.

Dopo la vicenda Pucciarelli fu querelata e lo scorso 3 ottobre è stata ascoltata al tribunale della Spezia per rispondere di un possibile reato di istigazione all'odio razziale. Il giudice per le indagini preliminari valuterà se rinviarla a giudizio o archiviare il caso.

I partiti della sinistra, Pd e Liberi e uguali, hanno accolto polemicamente la nomina di Pucciarelli. Proteste anche da Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 luglio attiva per la tutela dei diritti dei bambini di etnia rom, che su Facebook ha ricordato il processo in cui la senatrice leghista è indagata.