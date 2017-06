Comunali, 9 milioni di italiani al voto: alle 12 affluenza al 19,36%

L'affluenza alle elezioni comunali rilevata dal Viminale alle ore 12 è del 19,36%. Il dato riguarda i 1.004 Comuni dove sono chiamati alle urne oltre 9 milioni di elettori per il rinnovo delle amministrazioni locali. I seggi si chiuderanno questa sera alle ore 23. La prossima rilevazione è prevista alle ore 17. Per quanto non sia possibile un raffronto omogeneo sullo stesso numero di Comuni, la partecipazione appare in notevole crescita rispetto alle tornate amministrative più recenti, quando però si votava anche il lunedì. Domenica 26 maggio 2013 alle ore 12 aveva votato l'11,57% degli elettori, mentre domenica 6 maggio 2012 l'affluenza alla stessa ora era stata del 13,05%.

I Comuni al voto sono 1005, per un totale di circa 9 milioni di elettori. Tra i Comuni maggiori ben 83 sono governati dal centrosinistra e 40 dal centrodestra. Solo tre si presentano invece con amministrazioni Cinque Stelle, ma il calcolo è in realtà più complicato. A Parma e Comacchio, infatti, i sindaci uscenti sono stati eletti con il movimento di Beppe Grillo ma lo hanno abbandonato strada facendo. "Oggi, insieme a nove milioni di italiani, sono chiamato al voto per scegliere il sindaco della mia città. Invito tutti ad andare a votare: è importante" , ha scritto il comico sul proprio blog appena si sono aperte le urne. "Il Movimento 5 Stelle è presente con le sue liste in 225 comuni ed è la forza politica nazionale più presente a questa tornata - prosegue - Il Pd infatti si presenta con il suo simbolo in appena 134 comuni" .