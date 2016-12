Condannato sindaco che rifiuta gli immigrati con malattie infettive

Condannato, senza se e senza ma. Il sindaco di Alassio Enzo Canepa è finito nei guai per un'ordinanza emessa l'estate del 2015. Per proteggere i propri cittadini aveva siglato un provvedimento che vietava "l'ingresso sul territorio alassino a migranti sprovvisti di certificato sanitario che attesti l'assenza di malattie infettive e trasmissibili" . Adesso dovrà sborsare 3.750 per aver tutelato i propri cittadini.

Nell'estate del 2015 espleva, per la prima volta, l'emergenza immigrati a Ventimiglia. La Francia aveva da poco bloccato il passaggio al confine e gli immigrati bivaccavano, giorno e notte, sugli scogli. Le forze di polizia avevano segnalato, in più di un'occasione, casi di scabbia. Da qui la scelta di Canepa di blindare Alassio. Ma quell'ordinanza, che vietava "l'ingresso sul territorio alassino a migranti sprovvisti di certificato sanitario che attesti l'assenza di malattie infettive e trasmissibili" , gli è costata cara. Contro di lui si sono schierate alcune associazioni che difendono gli immigrati. Hanno presentato subito un esposto a cui il gip del tribunale di Savona ha dato ragione condannando il primo cittadino per "discriminazione razziale" .