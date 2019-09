Il confronto Renzi-Salvini a Porta a Porta sarà il 15 ottobre

Habemus data. Il confronto televisivo tra Matteo Salvini e Matteo Renzi sarà martedì 15 ottobre. Il "ring", come noto, sarà lo studio di Porta a Porta di Bruno Vespa.

La redazione della trasmissione di Rai Uno ha infatti comunicato ufficialmente il giorno dell'attesissimo duello tv tra i due leader politici della Lega e della neonata Italia Viva.

Gli italiani dovranno attendere una ventina di giorni e il faccia a faccia tra i due "Matteo" arriverà nella seconda serata della reta ammiraglia dell’emittente pubblica.

In prima serata, infatti, è in programma la partita di calcio Italia-Liechtenstein, gara valevole per la qualificazione al Campionato Europeo di calcio 2020. Insomma, dopo gli azzurri del commissario tecnico Roberto Mancini – contro un avversario non irresistibile – ecco il duello atteso da anni tra i due attori di spicco del panorama politico nostrano. Tre settimane e sapremo come andrà a finire...