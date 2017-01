Via al congresso dei populisti: "Stop all'Europa"

«Viviamo la fine di un'era e la nascita di una nuova». Quella che sancisce la fine della vecchia Europa sul solco di Brexit e di Trump, è stata celebrata al vertice delle destre europee ieri a Coblenza, in Germania.

Alla vigilia delle scadenze elettorali che nel 2017 vedranno andare al voto Germania, Francia e Olanda, i leader del Front national, Marine Le Pen, della Lega, Matteo Salvini, della Afd tedesca, Frauke Petry, e quello della destra olandese Gert Wilders, soffiano sul vento antisistema che sferza l'Unione Europea. «Sarà l'anno del risveglio - ha detto Le Pen - il tempo in cui i nazionalisti in Europa erano gruppi marginali è finito». E Salvini: «L'euro è un esperimento fallito e criminale quindi dobbiamo prepararci per il dopo euro».

«Ieri, una nuova America. Oggi Coblenza. Domani, una nuova Europa», ha detto Wilders, mentre fuori sfilava la protesta dei manifestanti, a cui ha preso parte anche il vicecancelliere tedesco e leader del Partito socialdemocratico (Spd) Sigmar Gabriel.