​Congresso delle famiglie, femministe in piazza: foto della Boldrini col simbolo del Medioevo

Congresso delle Famiglie sotto assedio. Oggi a Verona arriva la contro manifestazione promossa dai sindacati cui non poteva mancare Laura Boldrini. L'ex presidente del Senato, appena giunta a Verona, si è fatta fotografare sotto la statua di Giulietta.

"Le loro famiglie erano acerrime nemiche ma Giulietta e Romeo volevano stare insieme e hanno provato a farlo in tutti i modi. Ce lo hanno insegnato loro tanto tempo fa: l’amore è più forte di tutte le convenzioni" , ha scritto dopo aver postato la foto sui suoi profili social. E, poco importa, se i due innamorati sono 'vissuti' nell'odiato e tanto contestato 'Medioevo. Ma non solo. Come le fa notare più di un utente: " Giulietta e Romeo erano una coppia etero e caucasica e volevano una famiglia tradizionale..." . Nel corso del suo intervento alla contro-manifestazione, però, la Boldrini ha ribadito le sue tesi laiche e femministe: "Noi abbiamo un'idea di società per cui tutti devono essere rispettati e non ci devono essere discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale e di genere" . E ancora: "Chi partecipa al Congresso delle Famiglie vuole sottrarre diritti ottenuti con decenni di battaglie e noi non possiamo permettere questo. Dobbiamo capire che gran parte dell'Italia non ci sta" . La Boldrini si dice a "favore di una società aperta che crede nella libertà di tutti e di tutte e quindi mi fa piacere d'essere qui mentre esponenti del Governo vanno a una manifestazione in cui si sottraggono diritti" . Immancabile che il ministro dell'Interno diventasse un facile bersaglio: " Siamo qui a dire 'non a nome nostro. Ministro Salvini non a nome nostro" , ha scandito la Boldrini che ha definito "semplicemente mostruoso" il gadget del feto morto perché manda un "messaggio terribbile" alle donne che decidono di abortire e vengono chiamate "assassine". "C'è una legge dello Stato , e queste persone sono tenute a rispettare questa legge. Nessuno sta minacciando la famiglia tradizionale, io vedo che invece sono minacciate continuamente coppie omosessuali", ha concluso l'ex presidente della Camera.