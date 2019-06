Consiglio Ue, Renzi: "Letta? Più apprezzato nelle redazioni che nelle cancellerie europee"

“Penso che Letta sia più apprezzato in qualche redazione italiana che in qualche cancelleria europea”. A bocciare la candidatura di Enrico Letta alla presidenza del Consiglio Ue, dopo il leader pentastellato Luigi Di Maio, è anche Matteo Renzi, che da Bologna, ospite a “La Repubblica delle idee”, racconta come nel 2014 non votò per l’ex premier perché Francia e Germania, nello specifico, non lo volevano “davvero” alla guida dell’organismo che detta l’agenda politica comunitaria.

“Lo scacchiere è complicatissimo, per gli equilibri serviva che il presidente del Consiglio Ue venisse dai paesi dell'Est”, ha spiegato l’ex segretario del Pd, dopo che in questi giorni alcuni quotidiani avevano rivelato come proprio il nome di Letta fosse stato indicato da Parigi e Berlino per assumere la guida del Consiglio europeo, e di come il governo gialloverde avesse posto il veto alla sua candidatura. Una ricostruzione che Di Maio aveva bollato come fantasiosa. “Tutta la mia solidarietà, mai venuta meno, all'ex presidente del Consiglio Enrico Letta (e sapete a cosa mi riferisco...), ma nel ruolo di commissario Ue per l'Italia no, grazie”, aveva scritto ieri il capo del Movimento 5 Stelle su Facebook.

Leggo @matteorenzi prendersela ancora con me, a @RepIdee Bologna, rimestando sulle stranote vicende del #2014 (5 anni fa...una vita). Mi permetto un consiglio sulla base della mia personale esperienza; volti pagina, guardi avanti. Si fanno cose interessanti e si sta anche meglio. — Enrico Letta (@EnricoLetta) June 9, 2019

Il senatore dem è poi tornato sulla vicenda delle “idi di marzo” nel Pd, che portarono alle dimissioni proprio dell’ex premier europeista, che ora dirige la scuola di affari internazionali Science Po. “È passato del tempo, possiamo dire le cose con chiarezza: Letta è andato a casa perché i risultati economici erano devastanti, il Pil era a -1,7%, le riforme erano bloccate, il parlamento era fermo e quindi ci assumemmo la responsabilità di un cambio”, ha detto Renzi.

