Il consiglio utile: una pomata per salvare Fido dai botti

È sicuro come lo smog che domattina ci sarà qualche ferito (speriamo non morto) e che numerosi cani e gatti saranno dispersi nelle periferie delle città per sfuggire al rumore dei botti di Capodanno.

I consigli per alleviare questo disturbo nei cani sono i soliti: mettere un CD a volume alto, possibilmente di musica tecno, farsi ricettare dal veterinario una crema a base di Dexmedetomidina che si spalma all'interno della guancia ed è molto efficace, oppure andare a trovare un amico in campagna.

Ma se il cane fugge in preda al panico che fare? Per quel che riguarda il gatto, poche preoccupazioni. Ha un orientamento incredibile e, passata la prima paura, tornerà a casa. Il cane invece è capace di allontanarsi molto correndo a perdifiato. La prima cosa da fare è mettersi in contatto con polizia urbana, centri di soccorso, e canili comunali (sempre che risponda qualcuno). Chiedere poi ai vicini di casa di «stare in campana» e chiamare i veterinari che hanno strutture con reperibilità nei dintorni. Si sa mai che abbiano fatto un'urgenza proprio sul vostro cane, nel qual caso però, tramite il microchip, vi chiameranno loro. Se poi non avete messo il microchip al cane, recitate il «mea culpa» e pagate la sanzione. Buon Anno.