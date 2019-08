Conte fa ripartire la trattativa. Ma i dem frenano anche su Di Maio vicepremier

La trattativa tra M5s e Pd si è sbloccata, con lo zampino di Giuseppe Conte. Proprio quando dem e pentastellati sembravano essersi allontanati, essendo saltato anche il faccia a faccia in tarda mattinata, ecco il sanarsi della frattura. Fondamentale, in questo senso, sono state le notizie trapelate da Palazzo Chigi. Alcune fonti vicine al premier hanno infatti riferito che alla presenza del presidente del Consiglio non sarebbe mai stata avanzata la richiesta della poltrona del Viminale da parte di Luigi Di Maio.

Insomma, non sarebbe dunque affattto vero – come invece sostenuto da alcuni esponenti dem – che il leader del Movimento 5 Stelle avesse richiesto per sé, nel nuovo esecutivo, il ruolo di Matteo Salvini al ministero dell'Interno.Le stesse fonti di Palazzo Chigi, come riportato da Adnkronos, riferiscono che la richiesta non sarebbe arrivata né dalla compagine pentastellata né, tantomeno, da parte dello stesso capo politico M5s.

Proprio sulla fantomatica ambizione di Di Maio di sedersi al Viminale il Partito Democratico si era stracciato le vesti, sostenendo che il leader grillino, per ambizioni personali, volesse far saltare l'accordo volto alla formazione del governo dell'inciucio giallo-rosso. Inoltre, però, fonti parlamentari del Pd raccontano che l'attuale ministro del Lavoro insisterebbe nel chiedere la vice presidenza del Consiglio alla quale aggiungerebbe una delega, forse la Difesa: "Così facendo vuol ripetere lo schema che ha portato al fallimento la precedente esperienza del governo, con la tenaglia dei due vice premier su Giuseppe Conte" , riferiscono le fonti dem citate dall'Agi.