Conte chiude ogni spiraglio: "Chiusa stagione con la Lega"

Giuseppe Conte chiude ogni spiraglio. "La stagione politica con la Lega è chiusa". Il premier dimissionario lo dice dal G7 di Biarritz. In merito all'ipotesi di un Conte bis poi spiega: "Io non credo che sia una questione di persone. È una questione di programmi".

E ancora: "Serve un grande progetto riformatore. Le persone sono secondarie". E sul governo appena concluso precisa: " Quella del governo giallo-verde è una stagione per me chiusa, per quanto mi riguarda. Quello che posso augurarmi è che i leader che stanno lavorando per dare un governo al Paese lavorino intensamente, lavorino bene. Alcuni temi io li ho indicati anche nel mio discorso al Senato. Sono stato molto chiaro: è un'esperienza politica che non rinnego. Mi sono impegnato intensamente perché quella esperienza potesse offrire soluzioni positive per il Paese. Si è arrivati a un punto e ho spiegato come e perché si è arrivati a quel punto. È una stagione politica, per me, chiusa e non si potrà più riaprire per quanto mi riguarda ".