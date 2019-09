Conte-Fico, è scontro alla Camera dei deputati

"Presidente, richiamo sempre io i deputati all’ordine…" , così Roberto Fico rimprovera Giuseppe Conte. Lo scontro si è consumato nell'Aula di Montecitorio, dove il presidente del Consiglio del governo giallorosso sta tenendo il suo discorso di insediamento. Nel corso della sua arringa, il sedicente avvocato del popolo se l'è presa con un parlamentare di Forza Italia, Felice Maurizio D'Ettore, che stava protestando proprio contro le sue parole.

Il premier stava così intervenendo: "Un lessico più consono e rispettoso delle persone, oltre che della diversità delle idee. Ci impegniamo a essere pazienti anche nel linguaggio, misurandolo sulle esigenze della comprensione. La lingua del governo - D’Ettore, grazie… – sarà una lingua mite…" .