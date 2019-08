Conte incontra le parti sociali: "Aiutare famiglie e natalità. Serve cuneo fiscale"

Si è tenuto questo pomeriggio l'incontro tra Giuseppe Conte e le parti sociali a Palazzo Chigi. Il premier ha voluto evidenziare la necessità di un taglio del cuneo fiscale al fine di liberare le risorse per i lavoratori: " A fronte dell’emergenza salariale e demografica in atto, bisogna incidere sul cuneo fiscale e contributivo in modo significativo a vantaggio di lavoratori e pensionati, perché il potere d’acquisto dei lavoratori si è contratto e perciò il taglio del cuneo deve liberare risorse effettive a favore delle buste-paga ".

Intervenire per famiglie e natalità

Il presidente del Consiglio ha poi elencato tutte le norme messe in atto fino ad ora dall'esecutivo, dal decreto Dignità a quota 100. Si è poi parlato della cosiddetta fase 2 - che sarà attuata con la prossima manovra economica per indirizzare crescita e sviluppo - basata su quattro pilastri principali: " La tutela della sicurezza sociale, le politiche attive del lavoro e la formazione, un quadro fiscale e normativo favorevole alla competitività e, infine, il sostegno agli investimenti privati e pubblici ". A riportarlo è l'Ansa.

Nel corso dell'incontro il capo del governo ha inoltre posto l'attenzione su una questione molto importante: " Dobbiamo intervenire a favore delle famiglie e della natalità. Il potere d’acquisto delle famiglie ha subito una sensibile contrazione ".