Coppia passeggia con il cane: accoltellati in strada tutti e tre

Firenze - Passeggiavano con il loro cane e avevano deciso di fermarsi a far colazione in un bar nella zona di Porta Romana, a Firenze. Non sapevano che quella scelta avrebbe segnato la loro vita.

È lì, infatti, che intorno alle 8,30 un uomo e una donna hanno incontrato un altro avventore, un senza fissa dimora di 54 anni che già conoscevano di vista, con il quale è iniziato un litigio.

La discussione è finita in strada, dove l'uomo ha estratto un coltello e colpito sia la coppia che il cane prima di darsi alla fuga. Ad avere la peggio è stata la donna, una senese di 39 anni, raggiunta da un colpo al fianco sinistro e rimasta gravemente ferita.

L'allarme è scattato subito e dopo pochi minuti sul luogo dell'accoltellamento, nei pressi di viale Petrarca, tra via Aleardi e via Pulci, sono arrivate le pattuglie della polizia, che si sono messe sulle tracce dell'aggressore, oltre ai soccorritori del 118.

Gli agenti hanno fermato un italiano di 54 anni poco distante, in piazza Tasso, e hanno ricostruito gli avvenimenti. In particolare, l'aggressore avrebbe seguito la coppia in strada al termine della discussione e l'avrebbe raggiunta dopo alcuni metri, tirando fuori un coltello e colpendo entrambi i passanti. Rimasta a terra in una pozza di sangue, la donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale fiorentino di Torregalli in gravi condizioni, mentre la situazione clinica dell'altro ferito non desta particolare preoccupazione: medicato, è stato dimesso nel tardo pomeriggio. Nell'aggressione di ieri mattina è rimasto gravemente ferito anche il cane della coppia, raggiunto da una coltellata mentre cercava di difendere i padroni dalla furia dell'uomo.

Non sono ancora chiari i motivi del gesto, né è stato confermato se l'aggressore si sia procurato il coltello dopo il primo litigio o se avesse con sé l'arma già all'interno del bar. Sta di fatto che l'episodio è avvenuto sotto gli occhi di alcuni testimoni, che si sono messi a disposizione degli agenti fornendo una prima descrizione dell'aggressore.

L'uomo è stato così fermato e arrestato per tentato omicidio: sarà il giudice a stabilire se dovrà essere applicata la custodia in carcere, soprattutto considerato che non ha una fissa dimora. Nella stessa mattinata la donna dell'aggressione è invece stata sottoposta a intervento chirurgico per cercare di limitare i danni alla ferita al fianco sinistro.

Nel corso delle ore le sue condizioni sono migliorate, e non dovrebbe più essere in pericolo di vita. Dovrebbe cavarsela anche il cane della coppia, anch'esso colpito al tronco: le sue condizioni sono gravi ma non disperate ed è stato soccorso subito.