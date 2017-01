"Così in tre anni il partito di Alfano ha messo le mani su tutti i Cie"

"Il business dell'immigrazione è interamente nelle mani del Nuovo Centrodestra" . L'accusa è pesantissima e arriva dalla Lega Nord. "In soli tre anni il partito di Angelino Alfano, come una piovra - tuona il capogruppo della Lega alla Camera, Massimiliano Fedriga - ha messo i suoi tentacoli su tutti i principali centri d'accoglienza del Paese intascando fondi pubblici e assumendo dipendenti che in tempo di elezioni dovevano trasformasi in voti" . Per questo motivo i parlamentari del Carroccio hanno deciso di presentare una mozione di sfiducia nei confronti dell'ex titolare del Viminale che con l'avvicendamento di Paolo Gentiloni a Palazzo Chgi ha traslocato alla Farnesina.

Nei giorni scorsi Frontex ha reso noto un dato preoccupante. Nello scorso anno, in Italia, sono arrivati ben 181mila immigrati, un record assoluto, quasi la metà dei nuovi nati, che a loro volta sono per un quarto stranieri. In generale, invece, la cifra complessiva dei migranti che hanno raggiunto l'Europa nel 2016 è stata pari a 364 mila, circa due terzi in meno rispetto all'anno precedente, in seguito alla "chiusura" della rotta balcanica e degli arrivi sulle isole greche in seguito all'accordo tra l'Unione europea e la Turchia sulla gestione dei flussi, in vigore da marzo. L'aumento degli arrivi in Italia, secondo l'agenzia europea di gestione delle frontiere esterne, "riflette l'aumento della pressione migratoria dal continente africano, soprattutto l'Africa Occidentale. Gli sbarchi in Grecia sono al contrario crollati del 79% a 182.500" .