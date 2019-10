Cottarelli sulla manovra giallorossa: "Le tasse salgono"

" Le tasse salgono perché quelli del governo precedente avevano aumentato la spesa e quindi bisogna coprire questo aumento ". Carlo Cottarelli non ha dubbi sugli effetti della manovra giallorossa, e dagli studi di DiMartedì ha spiegato che " il deficit rimane più o meno uguale a quello dell'anno scorso. Ciò che cambia è che vanno un po' su le spese e un po' su le tasse ".

Uno dei temi centrali sarà il piano anti evasione per tentare di recuperare 7 miliardi di euro: " Li pagano quelli che non hanno pagato le tasse fino a ora, però sono comunque tasse e quindi aumentano la pressione fiscale ". Se non dovessero però entrare " sarebbe un problema " e dunque il governo dovrebbe " identificare misure abbastanza specifiche ". Tuttavia rimane il fatto che 7 miliardi di euro da recuperare " è una cosa molto difficile nel primo anno " e che le misure ideate " sono insufficienti a trovarli ".

Clausole Iva

Il direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica di Milano ha spiegato che le clausole Iva inizialmente " servivano per far finta che il deficit si sarebbe ridotto ", ma ultimamente hanno assunto lo scopo di " evitare che il deficit aumenti, cioè per finanziare l'aumento di spesa ".