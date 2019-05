Creativo o contadino? Ecco la nostra "top 20" del gelato artigianale

A vete detto estate?

Ok, è una parola che per ora non abbiamo nemmeno potuto pronunciare.

Ma prima o poi l'estate arriverà. E allora: avete detto gelato?

Premesso che noi siamo di quelli che considerano il gelato il cibo perfetto (ognuno ha i suoi parametri, se permettete) e che uno di quelli buoni ce lo permettiamo anche quando è gennaio, non possiamo ignorare che il grosso del consumo di coppette (pollice in su) e coni (pollice in giù) si concentri nella bella stagione. Avete mai notato come basti una bella giornata per far allungare le file davanti alle gelaterie, anche le meno attraenti?

Quindi è tempo di gelati. Punto.

Abbiamo così deciso di segnalarvi le migliori gelaterie artigianali in Italia, seguendo il metodo che abbiamo applicato a varie materie golose in queste stesse pagine negli ultimi anni: incrociando, cioè, le classifiche stilate da chi se ne intende, secondo il principio per cui i gusti sono gusti ma quello che piace a tutti è probabilmente meglio di quello che non piace a nessuno.

Abbiamo così preso la guida Gelaterie d'Italia 2019 del Gambero Rosso, uscita qualche mese fa. La classifica delle migliori 100 gelaterie di Dissapore, sito che stimiamo molto. E la più «popolare» classifica stilata da Travel365 e frutto di un sondaggio tra 10mila appartenenti alla loro community online. E così anche la democrazia digitale è stata rispettata. La prima premia 44 gelaterie, la terza sciorina in fila 50 locali, della terza per omogeneità abbiamo così considerato solo le posizioni dalla 1 alla 50. Alla fine sono emersi venti locali, che elenchiamo nell'ordine della classifica che emerge sommando i vari punteggi.

1. Soban Andrea Soban è il guru della gelateria artigianale. Il primo locale è a Valenza (Alessandria), poi ha aperto anche a Milano (Eataly Smeraldo), ad Alessandria e a Trieste. Gusto: Crema alle due vaniglie.

2. Paolo Brunelli Senigallia è una delle capitali gastronomiche italiane (dicono qualcosa Mauro Uliassi e Moreno Cedroni?) e non mancare una gelateria di assoluta vanguardia. Gusto: Crema Brunelli con nocciole caramellate, cioccolato e vaniglia di Mananara.

3. L'Albero dei Gelati Tre locali in Brianza (Monza, seregno e Cogliate) e uno a NYC per questa «gelateria contadina» specializzata in gusti salati la cui anima è Monia Solighetto. Gusto: Peperone di Carmagnola.

4. De' Coltelli Una gelateria naturale pensata da Gianfranco Cutelli con locali a Pisa e a Lucca specializzata in frutta fresca e di stagione. Gusto: Opunzia (l'altro fico d'India).

5. Di Matteo Si trova a Torchiara, in provincia di Salerno, ed è la migliore gelateria del Sud. Gusto: ricotta e pere.

6. Otaleg! Ha il punto esclamativo questa gelateria romana di quasi periferia che mette in vaschetta le idee visionarie di Marco Radicioni. Gusto: Gorgonzola con cioccolato biondo e nocciole.

7. Cremeria Capolinea. Si definisce «creativa contemporanea» questa gelateria al centro di Reggio Emilia. Gusto: Viaggio in Yucatan.

8. Ciacco La nostra gelateria milanese preferita (via Spadari), ma il primo locale (Ciacco Lab) è a Parma. L'anima è Stefano Guizzetti, naso affilato e sguardo lontano. Gusto: Zabaione.

9. La Gourmandise Solo coppette nella gelateria di Dario Benelli a Monteverde, quartiere bene di Roma. Gusto: Crema allo zafferano e noci

10. Cremeria Santo Stefano Laboratorio a vista e lavorazioni estreme e rigorose al centro di Bologna. Gusto: Crema libanese.

11. Golosi di Natura Gazzo (PD)

12. Cremeria Scirocco Bologna

13. Bloom Modena

14. Alberto Marchetti Torino

15. Scian, l'insolito Gelato Cordenons (PN)

16. Chiccheria Grosseto

17. Sanelli Salsomaggiore Terme (PR)

18. Mara dei Boschi Torino

19. Chantilly Moglia (MN)

20. Zeno Gelato e Cioccolato Verona