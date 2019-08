Crisi, Cinque Stelle riuniti nella villa di Beppe Grillo

Il Movimento 5 Stelle si prepara a quella che sarà la settimana decisiva per il governo guidato da Giuseppe Conte. E lo fa con un vertice in Toscana, nella villa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona.

Il "guru" pentastellato ha riunito una delegazione composta dal capo politico Luigi Di Maio, il presidente della Camera, Roberto Fico, Alessandro Di Battista e i capigruppo di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva. Al tavolo, anche la vicepresidente del Senato, Paola Taverna. Al centro della riunione c'è il futuro del governo e i possibili scenari che si apriranno da martedì, dopo che il premier parlerà in Parlamento e si sottoporrà al voto di sfiducia proposto dalla Lega.

Domani, intanto, Di Maio incontra i parlamentari M5S. Al momento la linea non cambia: ci si prepara a confermare la fiducia in Conte e a continuare la battaglia contro Matteo Salvini, considerato un traditore. Ancora nessun contatto formale con il Partito democratico, che pure da giorni corteggia i 5 Stelle chiedendo di non tornare al voto, ma di far nascere un governo elettorale basato su una nuova maggioranza.

"Tutti i presenti si sono ritrovati compatti nel definire Salvini un interlocutore non più credibile", spiegano dopo la riunione, "Prima la sua mossa di staccare la spina al governo del cambiamento l'8 agosto tra un mojito e un tuffo. Poi questa vergognosa retromarcia in cui tenta di dettare condizioni senza alcuna credibilità, fanno di lui un interlocutore inaffidabile, dispiace per il gruppo parlamentare della Lega con cui è stato fatto un buon lavoro in questi 14 mesi".