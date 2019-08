Crisi, in Vaticano vogliono il governo 'giallorosso'

Anche Oltrevere si guardano con attenzione e preoccupazione gli sviluppi della crisi di governo. Un'alleanza Pd-M5S viene valutata come il "male minore" dalle alte sfere ecclesiastiche che tirerebbero "un sospiro di sollievo" dall'uscita di scena di Matteo Salvini.

Non a caso il gesuita Padre Bartolomeo Sorge, già direttore de La Civiltà Cattolica, pochi giorni fa ha twittato: "La mafia e Salvini comandano con la paura e l’odio, fingendosi religiosi". Padre Francesco Occhetta, analista politico, si è spinto persino a proporre il nome del futuro premier di un esecutivo giallorosso: "Marta Cartabia potrebbe essere un’ottima candidata a Palazzo Chigi". Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, chiarisce a La Stampa, la sua posizione: "La crisi desta preoccupazione per due motivi. Il primo è legato alla situazione internazionale, la coesione dell’Europa, la tenuta dei conti, la crisi del lavoro" , mentre il secondo riguarda "lo stato morale e spirituale del Paese che sembra diviso, smarrito, impaurito e quindi aggressivo". Secondo Monda "i temi sociali ed etici, di difesa della giustizia e della vita, che come ho sottolineato nel mio editoriale, non possono essere disgiunti e che riguardano tutti, non solo questo o quel partito o esponente politico".