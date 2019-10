D'Alema e Casaleggio "inciuciano" in Albania

Massimo D'Alema e Davide Casaleggio di nuovo insieme. Stavolta si sono incontrati alla luce del sole in terra straniera, in Albania, in occasione della 41esima Conferenza internazionale sulla Protezione dei dati e la Privacy che si è tenuto a Tirana giovedì scorso.

Il primo era stato invitato in rappresentanza della Fondazione Italianieuropei, mentre il secondo come presidente della Casaleggio Associati. Il tema del Convegno, spiega Libero, era la capacità di condizionare il voto degli elettori sulla mera raccolta dei loro dati personali e delle loro abitudini, passioni o preferenze, non solo da parte dei russi ma anche dei social media e dei colossi della new economy. D' Alema e Casaleggio hanno "inciuciato" parlando davanti a vari media stranieri i e alla presenza del primo ministro socialista albanese Edi Rama che ha annunciato l'intenzione di regolamentare per legge i mercati finanziari che operano con la tecnologia blockchain. "Spesso le persone non sono in grado di valutare le conseguenze dei loro comportamenti on line. Siamo sorvegliati da una sorta di Grande Fratello che può sfruttare le nostre emozioni e interessi per orientarci, arrivando a collegarsi anche con le scelte politiche, come successo negli Stati Uniti ", ha dichiarato D' Alema.