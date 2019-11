Dalle assoluzioni alla denuncia della Cucchi. I guai infiniti di Salvini, bersaglio dei Pm

Il Tribunale dei ministri ha archiviato l'indagine a carico di Matteo Salvini per la Alan Kurdi della Ong Sea Eye, ma i guai giudiziari del leader della Lega non sono ancora finiti. Quello che sembra un vero e proprio accanimento dei magistrati nei suoi confronti sta proseguendo a ritmo serrato.

La maggior parte delle grane dell'ex ministro dell'Interno sono relative alla questione migranti, che lui ha cercato di risolvere in ogni modo. È ancora in essere l'indagine successiva alla querela per diffamazione presentata da Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3 che prima fu coinvolta in una collisione con una motovedetta della Guardia di finanza e poi fu arrestata e rilasciata. La Rackete è la stessa che trasportò sulla sua nave, come raccontato all'epoca dal Giornale, tre torturatori libici fino alle coste italiane. Salvini la chiamò «viziatella tedesca», appellativo che scatenò le ire dei buonisti di tutta Europa.

È invece di due giorni fa la notizia dell'indagine a carico dell'ex vicepremier da parte della Procura di Agrigento per i fatti della Open Arms, la nave rimasta per 20 giorni, ad agosto scorso, di fronte a Lampedusa. Il Viminale vietò alla Ong di entrare in acque nazionali, ma i magistrati siciliani imposero lo sbarco adducendo motivi di salute dei migranti, poi rivelatisi falsi.

«Ho fatto quello che gli italiani mi chiedevano di fare, ho difeso i confini, lo rifarei», ha commentato Salvini non appena appresa la notizia.

Si ricorda poi il caso della Diciotti, per cui il reato ipotizzato fu quello di sequestro di persona. Fu la Giunta per le autorizzazioni del Senato a salvare il leader della Lega di fatto negando il processo richiesto dal Tribunale dei ministri di Catania.

La decisione della Giunta arrivò dopo il voto online sulla piattaforma Rousseau dei 5 stelle, allora alleati di governo della Lega, che decisero per il no al processo, di fatto graziando l'alleato.

E si attende anche la decisione del Tribunale dei ministri di Catania per il caso di nave Gregoretti, per il quale l'ex ministro era accusato di sequestro di persona e il pm ha chiesto l'archiviazione.

Un altro attacco è arrivato in questi giorni da Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, per la cui morte sono stati condannati alcuni carabinieri. Salvini, a poche ore dalla sentenza, aveva pronunciato la frase «questa è la dimostrazione che la droga fa male». Restando nel campo degli stupefacenti, qualche tempo fa il leader della Lega fu querelato anche dalla titolare di un negozio di canapa light in provincia di Bologna per le sue frasi sull'uso della droga leggera.

Si è quindi svolta a Torino lo scorso 5 novembre la terza udienza del processo per vilipendio alla magistratura nei confronti del leader leghista, che non si avvarrà dell'immunità parlamentare. Nel corso di un congresso federale aveva definito «stronzi» i magistrati che «male amministrano la Giustizia», appellandoli come una «schifezza e un cancro da estirpare». Sarà per questo che lo hanno preso di mira?