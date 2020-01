Danni maltempo: il governo esclude la Lombardia e dà soldi all'Emilia-Romagna

I giallorossi mettono a segno l'ultima mossa elettorale in vista delle elezioni Regionali che si terranno domenica 26 gennaio: ben 28,4 milioni di euro sono stati destinati esclusivamente all'Emilia-Romagna per risarcire i danni causati dal maltempo nel maggio dello scorso anno. Alla Regione rossa è stato riconosciuto lo stato di emergenza, mentre la Lombardia - colpita da altrettanti danni - è stata esclusa. Una realtà che mette in evidenza il tentativo da parte dell'esecutivo di raccattare quanti più voti possibili in Emilia.

Dura, e comprensibile, la reazione da parte di Paolo Grimoldi che l'ha definita " una marchetta da campagna elettorale ": il segretario della Lega Lombarda ha aggiunto che si tratta di una " vergogna verso i cittadini lombardi, trattati da cittadini di serie B, solo perché qui non si vota ". Il deputato del Carroccio parla non solo di uno " sgarbo ", ma anche di una " una mancanza di rispetto " verso le istituzioni lombarde. L'esponente del partito di via Bellerio, come riportato dall'edizione odierna di Libero, ha affermato: " Nelle scorse settimane questo governo di dilettanti allo sbaraglio ha più volte respinto, e senza alcun motivo valido, la sacrosanta richiesta presentata dalla Regione Lombardia di stato di emergenza per i danni causati dalle bombe d'acqua e dalle trombe d'aria che hanno colpito la Lombardia tra il 25 luglio e il 13 agosto ". Grimoldi ha fatto sapere che invece il Consiglio dei ministri ha stanziato 28,4 milioni " per cercare di racimolare qualche voto in Emilia-Romagna ".

Comuni di centrodestra penalizzati

Sulla questione è intervenuto anche Pietro Foroni, che reputa questa una " mossa " dal " retrogusto prettamente preelettorale " e di " pessimo gusto " poiché in tal modo si " discrimina in maniera vergognosa la Lombardia e tutti i suoi cittadini danneggiati dalle trombe d'aria e dalle bombe d'acqua che hanno flagellato ripetutamente la nostra regione tra il 25 luglio e il 13 agosto 2019, e per le quali appena due mesi fa ci siamo visti respingere la richiesta di stato di emergenza con motivazioni del tutto risibili ".

L'assessore regionale al Territorio e Protezione civile ha voluto comunque precisare che esprime felicità " per i cittadini emiliani e romagnoli e non recriminiamo nulla contro le loro istanze ". Tuttavia ritiene che " anche i cittadini lombardi avrebbero dovuto avere la stessa attenzione da parte del governo centrale ". Nello specifico il Cdm in questi mesi non avrebbe " deciso di approfondire anche le motivazioni che hanno determinato le richieste di danni da parte della Lombardia per i gravi fenomeni calamitosi avvenuti in quel periodo del 2019 ad oltre 207 milioni di euro, che dovranno essere coperti interamente da Regione, dai comuni e cittadini lombardi ".