Dario Corallo: "Generazione Erasmus? Una stupidaggine del Pd"

La 'Generazione Erasmus' non esiste. Ora, a sostenerlo è non soltanto un articolo de Il Foglio, quotidiano sostenitore del renzismo, ma anche il giovane candidato alla segreteria Pd, Dario Corallo, che esulta nel vedere che finalmente qualcuno ha smontato una "retorica propagandistica e ottimista" sui giovani.

Secondo Corallo, i dati parlano da soli: "I giovani che - dice all'Agi - nel 2016 sono stati all'estero (giovani si intende dai 15 ai 34 anni, quelli comunemente definiti millennials) sono stati 1 milione e 370 mila. Di questi solo 34 mila sono andati fuori per l'Erasmus; gli altri lo hanno fatto per turismo". Un dato che "diventa ancora più insignificante se lo si confronta con quanti sono i giovani in generale: circa 13 milioni e 400 mila. Questo vuol dire - spiega Corallo - che la percentuale di quelli effettivamente andati in Erasmus è, mi perdonerete se vado a spanne, dello 0,25%".