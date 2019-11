La data che può segnare ​il futuro dei giallorrossi

Il prossimo 12 gennaio potrebbe essere una data decisiva per l'esecutivo giallorosso. Quel giorno, infatti, sarà più chiaro il futuro dell'attuale governo. Il 12 gennaio 2020 scade infatti il tempo utile per raccogliere le firme necessarie per proporre il referendum sul taglio dei parlamentari.

La riforma, approvata lo scorso ottobre alla Camera, è stata da subito oggetto di discussione nell'esecutivo giallorosso e i senatori stanno raccogliendo le firme necessarie per indire un referendum sulla riforma. Al momento, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i senatori fimatari sarebbero 50, ma ne servono almeno 65.

In caso la raccolta firme per il referendum avesse successo, il governo potrebbe non reggere e si potrebbe andare alle urne per le politiche. Ma non tutti la pensano così. Secondo il senatore Andrea Cangini, infatti, non ci sarebbe " un collegamento tra il referendum ed eventuali elezioni anticipate ". Chiedere ai cittadini in merito al taglio dei parlamentari sarebbe semplicemente un modo " per far svolgere nel Paese quel dibattito che non si è svolto per ignavia e per opportunismo ".